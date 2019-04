Maratona da Europa conta com cerca de 5.000 participantes de 17 nacionalidades

Comentários 22 Abr, 2019, 21:30 | Outras Modalidades

Durante a apresentação da prova, Paulo Costa, da Global Sport, organizadora, assumiu o desejo de nos próximos três anos conseguir obter a categoria ouro, atribuída pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).



"Esta prova tem tudo para ser a maratona de maior impacto económico e mediático do país e uma das maiores da Europa, pela proximidade aos aeroportos, pela proximidade a Espanha e pelo clima", disse Paulo Costa.



O mesmo responsável afirmou ainda que a organização, que conta com cerca de 700 pessoas, entre agentes policiais, voluntários e 'staff', está focada na "qualidade organizativa do ponto de vista do atleta".



"Queremos que os cerca de 5.000 participantes no final desta prova digam que foi a sua melhor experiência desportiva de sempre", referiu.



Paulo Costa admite que irá haver constrangimentos para a população, do ponto de vista do trânsito, mas afirmou que estão a fazer tudo para que os mesmos sejam minimizados.



"Estamos a fazer tudo para comunicar à população que estes constrangimentos não são permanentes e o retorno é para sempre", disse.



Na mesma ocasião, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, também aproveitou a oportunidade para pedir desculpa pelos incómodos.



"Vamos ter a cidade basicamente parada. Os cidadãos de Aveiro que gostam de passar a sua manhã na Barra ou na Costa Nova vão poder fazê-lo, mas obviamente vão ter de passar pela praia da Vagueira", adiantou o autarca.



Ribau Esteves, que anunciou que irá correr os dez quilometros, disse que espera que esta maratona seja "uma grande festa da Europa".



A madrinha da primeira edição da Maratona da Europa é Aurora Cunha, uma das melhores atletas portuguesas de todos os tempos, três vezes campeã do mundo e vencedora de algumas maiores e mais prestigiadas maratonas do planeta: Paris, Tóquio, Chicago e Roterdão.



A maratona da Europa é a primeira em Portugal continental que acontece fora de Lisboa e Porto.



Os 42 quilómetros são, naturalmente, a prova rainha, mas existirão outras possibilidades de participação desportiva, nas distâncias de 21 e 10 quilómetros, e ainda uma caminhada solidária de cinco quilómetros.



Além do evento desportivo, o programa vai agregar uma inovadora 'Running Show', várias iniciativas culturais e sociais, assim como uma grande ação de dinamização de envolvimento local.