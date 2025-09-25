Maratona de Lisboa com inscrições esgotadas e 33 mil esperados em todas as provas
As inscrições da 12.ª Maratona de Lisboa, agendada para 25 de outubro, estão esgotadas, num fim de semana em que são esperados mais de 30 mil corredores entre todas as provas, anunciou esta quinta-feira a organização.
“Estão oficialmente esgotadas as inscrições para todas as provas do próximo mês de outubro: a 12.ª Maratona de Lisboa, a 25.ª Meia Maratona e a corrida de oito quilómetros. No total, cerca de 33 mil participantes vão transformar Lisboa numa verdadeira festa do atletismo, dedicada a todas as idades e à paixão global pela corrida”, lê-se no comunicado do Maratona Clube de Portugal.
Pela primeira vez, a Maratona de Lisboa vai acontecer num sábado e terá 15 mil atletas a competir, com 80% de nacionalidades estrangeira. A partida será em Carcavelos, com a chegada confirmada na Praça do Comércio.
Em 26 de outubro, um domingo, 11 mil corredores vão estar na Meia Maratona, que parte da Ponte Vasco da Gama e acaba na Praça do Comércio, e sete mil na prova dos oito quilómetros, que também tem início na mesma ponte, mas conclui-se no Parque das Nações.
Pela primeira vez, a Maratona de Lisboa vai acontecer num sábado e terá 15 mil atletas a competir, com 80% de nacionalidades estrangeira. A partida será em Carcavelos, com a chegada confirmada na Praça do Comércio.
Em 26 de outubro, um domingo, 11 mil corredores vão estar na Meia Maratona, que parte da Ponte Vasco da Gama e acaba na Praça do Comércio, e sete mil na prova dos oito quilómetros, que também tem início na mesma ponte, mas conclui-se no Parque das Nações.