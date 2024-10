Maratona de Lisboa com novo percurso em 2025 para pôr "20.000 pessoas a correr"

O presidente do Maratona Clube de Portugal, responsável pela organização da prova, explicou que teve de encerrar as inscrições em 8.000 atletas para a corrida de 2024, que se realiza no domingo, deixando 2.000 em lista de espera, "porque a estrada, quando chega ao Guincho, no regresso, não dá para mais".

"O novo percurso vai começar em Carcavelos, irá a Cascais, voltará por Oeiras e terminará no Terreiro do Paço, em Lisboa. Vai permitir que os recordes do mundo sejam homologados, porque a distância entre a partida e a chegada é homologada, que seja mais rápida e [o cumprimento de] um sonho de, no mínimo, meter 20.000 pessoas a correr", revelou Carlos Moía.

O responsável pela organização da maratona e meia maratona de Lisboa assinalou que está em "processo de negociações" e que "esses tais 20.000 podem não ser uma miragem", explicando que chegou a ponderar alterar o percurso para a edição deste ano, mas "já não dava, porque tinha ser tudo transformado".

Carlos Móia destacou o crescimento do número de atletas estrangeiros, que se situa em cerca de 11.400 nas duas provas, deixando já um aviso para a meia maratona de março de 2025: "As inscrições vão fechar em 20.000 pessoas, daqui a uma semana ou 15 dias as inscrições para março vão fechar".

A maratona de domingo vai trazer a Lisboa dois antigos campeões mundiais da distância, o eritreu Ghirmay Ghebreslassie, que em 2015 se tornou o mais jovem a conquistar o título, com 19 anos, e o queniano Geoffrey Kirui, que se sagrou campeão em 2017.

Ghebreslassie é o atleta com o melhor recorde pessoal, com o tempo de 2:05.34 horas, efetuado em Sevilha (Espanha), em 2022, seguido de Kirui, com 2:06.27, realizado em Amesterdão (Países Baixos), em 2016, enquanto no setor feminino sobressaem as quenianas Rael Nguriatukei Kinyara (2:25.23) e Cynthia Kosgei (2:25.24).

Na meia maratona, a atração principal será o etíope Mosinet Geremew, que tem o máximo pessoal de 59.11 minutos e é um dos nove nomes homens que correram a maratona abaixo de 2:03 horas, mas deverá contar com forte oposição do queniano Wisley Kibichii (59.57) e do marroquino Soufiyan Bouqantar (59.58).

Entre os atletas portugueses, destaca-se Susana Godinho, que foi 57.ª classificada na maratona dos Jogos Olímpicos Paris2024 e se manifestou "totalmente recuperada" para a participação na prova lisboeta, e Rui Pinto.

A maratona de Lisboa de 2024 realiza-se no domingo, com partida em Cascais, às 08:00, e chegada à Praça do Comércio, em Lisboa, num percurso totalmente à beira do mar e do rio Tejo, enquanto a meia maratona tem início na Ponte Vasco da Gama, às 10:30, e termina também na Praça do Comércio.