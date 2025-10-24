Maratona de Lisboa estreia novo percurso com recorde de 15 mil atletas

A prova oficial do calendário da Federação Internacional de Atletismo, apresentada hoje, vai trazer "um número nunca antes visto" à capital portuguesa, segundo Carlos Móia, presidente executivo do Maratona Clube de Portugal, graças a uma parceria com a Maratona de Londres.

"A Maratona de Lisboa tem um percurso novo e pela primeira vez na história das maratonas em Portugal temos inscrições à volta das 15 mil pessoas. Tínhamos há anos cerca de sete mil inscritos, mas este aumento deve-se à grande parceria que fizemos com a Maratona de Londres, que, para 55 mil atletas, tem mais de um milhão de inscrições", destacou o dirigente.

Carlos Móia sublinhou que a concretização da parceria foi muito difícil, "porque a Maratona de Londres é muito exigente e isso obrigou a fechar as inscrições nas 15 mil pessoas".

"Temos que ter muito cuidado, porque isto é um salto para o dobro de atletas, e por isso alterámos o percurso, que começará agora junto da Nova SBE, em Carcavelos", explicou o responsável da organização.

A partida da Maratona de Lisboa está agendada para as 08:00 de sábado, seguindo a prova para Cascais e depois para a Praça do Comércio, num trajeto sempre junto ao mar e que une os municípios de Cascais, Oeiras e Lisboa, todos representados na conferência de apresentação do evento.

"Este é um apoio brutal da Maratona de Londres, que nos vai levar a um patamar muito superior, passando a pertencer às grandes maratonas da Europa", acrescentou o presidente executivo do Maratona Clube de Portugal, revelando ter a Meia Maratona, marcada para domingo, também atingido o limite de inscrições.

Foto: Maratona Clube de Portugal

Entre os 32 mil atletas inscritos nas duas provas, destaque nos 42 km para os etíopes Gadisa Birhanu Shumie (2:04:59, em Sevilha, em 2023) e Betesfa Getahun (2:05:28, em Amesterdão, em 2019), ambos com registos melhores do que o máximo da prova lisboeta de Andualem Belay Shiferaw (2:05:45, em 2022).

Nas senhoras, a melhor marca do percurso antigo está em 2:24:13 desde 2016 e, este ano, há três atletas com o máximo pessoal abaixo desse registo, nomeadamente Tadelech Bekele (2:21:40, Londres 2018), Meseret Dinke (2:22:52, Abu Dhabi 2022) e Abebech Afework (2:23:33, Dubai 2015).

Entre os representantes nacionais, que vão disputar a Meia Maratona com partida no domingo da Ponte Vasco da Gama e meta na Praça do Comércio, Rui Pinto e Susana Santos regressam à competição, após o Mundial de Tóquio.

"Em Tóquio, as condições estavam muito difíceis, muito quente, muita humidade, mas a transição está a ser muito melhor do que estava à espera. Estou bem e com algumas expectativas. Quero fazer a melhor classificação possível, correr o mais rápido possível e sentir-me bem", comentou o atleta português.

Já Susana Santos, que vai contar com a companhia da compatriota Solange Jesus e da sul-africana Glenrose Xaba (1:08:37), recordista nacional da maratona que em Lisboa tentará bater também o máximo do seu país na `meia` (1:06:44), espera fazer na prova portuguesa "a melhor marca desta época."

SRYS // VR

Lusa/Fim