Maratona do Porto esgota inscrições a quase duas semanas da prova

Com o mesmo trajeto de 2024, iniciado junto ao Sea Life, na via do Castelo do Queijo, e finalizado no Queimódromo, a distância de 42,195 quilómetros terá 7.500 atletas a atuar entre Porto, Matosinhos e Leça da Palmeira, mas sem fazerem a travessia sobre o rio Douro até Vila Nova de Gaia, face às obras de construção da Ponte D. Antónia Ferreira.



Chancelado pela World Athletics, o evento integra também uma corrida solidária de 10 quilómetros, disputada por um máximo de 5.000 atletas, e uma caminhada de seis quilómetros, sem fins competitivos ou restrições etárias, cujas inscrições estão abertas.



As duas maiores distâncias juntam 12.500 pessoas de 86 nacionalidades, com 51% de estrangeiros, números em sintonia com as mais recentes edições da Maratona do Porto.



“Não há dúvida de que temos feito um bom trabalho a nível de promoção internacional. O resultado está aí. A Maratona de Lisboa acontece já este fim de semana e também terá uma extraordinária participação. É sinal de que estamos todos na moda”, analisou Jorge Teixeira, desejando bom tempo em 02 de novembro para que haja recordes melhorados.



O etíope Yohans Tadesse e a queniana Betty Jepleting têm os tempos mais rápidos entre os atletas inscritos para a distância principal da Maratona do Porto, cuja melhor marca absoluta foi estabelecida por Zablon Chumba, do Quénia, em 2021, com 2:08.58 horas - no feminino, Monica Jepkoech fixou o respetivo recorde quatro anos antes, com 2:26.58.