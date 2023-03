Marc Márquez operado a fratura no polegar direito

O piloto espanhol foi operado com sucesso ainda no domingo, no hospital Ruber Internacional de Madrid, devido à fratura no primeiro metacarpo do polegar da mão direita.”, anunciou a equipa da Honda, em comunicado, revelando que foi tomada a decisão, em conjunto com o piloto, de não participar na próxima prova, domingo, na Argentina, “para se concentrar plenamente na sua recuperação e chegar às próximas corridas nas melhores condições possíveis”.O GP da Argentina será a segunda de 21 rondas do Mundial de Velocidade, que arrancou no passado fim de semana, em Portugal.O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) lidera o campeonato de MotoGP, com 37 pontos, depois de ter ganho a corrida sprint de sábado e a prova principal, no domingo.Miguel Oliveira é 16.º, com três pontos, depois de ter sido obrigado a desistir na prova principal, quando era segundo classificado, após ser abalroado por Marc Márquez.Oliveira sofreu uma contusão na perna direita, enquanto a Márquez foi-lhe diagnosticada uma fratura no polegar da mão direita.