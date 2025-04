Marc Márquez vence corrida sprint no Qatar e retoma comando no MotoGP

O piloto da Ducati, que largou da primeira posição da grelha, liderou toda a prova desde o arranque, terminando com 1,577 segundos de vantagem sobre o irmão, Alex Márquez (Ducati), que foi segundo classificado, e 3,988 face ao italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), que foi terceiro.



Numa corrida em que não participou o português Miguel Oliveira (Yamaha), ainda a recuperar de lesão, Marc Márquez garantiu o pleno em corridas sprint esta temporada, tendo vencido as quatro disputadas.



O piloto espanhol já tinha sido o mais rápido na qualificação, batendo o irmão Alex por 0,101 segundos, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) a garantir o terceiro lugar da grelha.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi apenas o 11.º classificado na qualificação, sendo o oitavo na corrida sprint.



Miguel Oliveira marcou presença nesta corrida para apoiar a equipa, pois “ver as provas desde o sofá é muito difícil”, explicou o português.



O piloto natural de Almada adiantou que está “a recuperar bem”, a realizar fisioterapia “para tentar regressar o mais depressa possível”.



“Na segunda-feira, vou fazer outra ressonância magnética para ver a minha condição. É uma lesão mais rara e de recuperação mais difícil do que pensávamos inicialmente”, disse o piloto português, que não se comprometeu com uma data para o regresso à competição.



Miguel Oliveira disse ainda que, se dependesse da sua vontade, “subia já para cima da mota”.



“Não sei dizer se em Jerez [próxima prova] estarei a 100 por cento. Não quero apressar as coisas. Vou fazer tudo bem, passo a passo. Quando regressar, quero regressar completamente recuperado”, sublinhou.



Com os resultados da corrida de hoje, Marc Márquez recuperou o comando do campeonato, depois da queda sofrida em Austin, no GP das Américas.



O piloto catalão tem, agora, 98 pontos, mais dois do que o irmão Alex.



Domingo disputa-se a corrida principal.