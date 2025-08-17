Marc Márquez vence Grande Prémio da Áustria de MotoGP, Miguel Oliveira 17.º
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 13.ª ronda do Mundial de motociclismo de velocidade, em que o português Miguel Oliveira (Yamaha) foi 17.º classificado.
Marc Márquez bateu o também espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) por 1,118 segundos, com o italiano Marco Bezzechi (Aprilia) em terceiro, a 3,426, enquanto o piloto luso cortou a meta no penúltimo lugar, a 34,008 segundos do vencedor.
Com estes resultados, Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo, reforçou o comando do campeonato, agora com 142 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o seu irmão Alex Márquez (Ducati), que hoje foi 10.º.