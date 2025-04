Marc Soler vence última etapa e confirma triunfo na Volta às Astúrias

Numa quarta e última etapa, com um percurso de sobe e desce entre Návia e Oviedo (135,6 quilómetros), Marc Soler triunfou em 03:14.39 horas, menos três segundos do que o francês Mattéo Vercher (TotalEnergies) e 16 do que Guerin, um dos quatro elementos da equipa lusa que concluíram a corrida.



Soler tornou-se o 14.º elemento da UAE Emirates a vencer esta temporada, numa altura em que a equipa dos Emirados Árabes Unidos já tem 35 triunfos, com três portugueses – João Almeida, António Morgado e Ivo Oliveira – a já terem festejado.



Na geral, Soler, que já era líder, terminou com 3.37 minutos de vantagem sobre o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) e 4.15 sobre Alexis Guerin.



António Morgado terminou a etapa na 14.ª posição, a 2.48 minutos, concluindo a corrida no 19.º posto, a 10.43, enquanto Tiago Santos (Anicolor-Tien 21) foi 34.º, a 5.25, terminando a corrida em 41.º, a 37.32.