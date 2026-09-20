Marc Warren luta na Aroeira pelo terceiro título do Challenge Tour

Marc Warren luta na Aroeira pelo terceiro título do Challenge Tour

O golfista escocês Marc Warren é o principal candidato à vitória no Open de Portugal, que termina hoje no PGA Aroeira 1, em Almada, onde os portugueses Tomás Gouveia e Tomás Bessa vão tentar ascender ao `top 10`.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Warren, de 45 anos, vai lutar hoje pelo terceiro título do Challenge Tour com um agregado de 191 pancadas em três voltas, 22 abaixo do par, e detém uma vantagem de três `shots` sobre o segundo classificado, o dinamarquês Sebastian Friedrichsen.

Já entre os dois portugueses ainda a discutir a prova dotada de 300 mil euros em prémios monetários, Tomás Melo Gouveia é o melhor posicionado, ao figurar na 30.ª posição com um agregado de 203 pancadas, 10 abaixo do par, a quatro golpes de distância do top 10.

Tomás Bessa, por sua vez, soma 204 pancadas, após voltas 71, 63 e 70, e ocupa o 44.º lugar do `leaderboard` do torneio nascido em 1953 e que integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e no domingo vai coroar o sucessor do sul-africano JC Ritchie, vencedor há um ano.

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