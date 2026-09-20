Marc Warren luta na Aroeira pelo terceiro título do Challenge Tour

Warren, de 45 anos, vai lutar hoje pelo terceiro título do Challenge Tour com um agregado de 191 pancadas em três voltas, 22 abaixo do par, e detém uma vantagem de três `shots` sobre o segundo classificado, o dinamarquês Sebastian Friedrichsen.

Já entre os dois portugueses ainda a discutir a prova dotada de 300 mil euros em prémios monetários, Tomás Melo Gouveia é o melhor posicionado, ao figurar na 30.ª posição com um agregado de 203 pancadas, 10 abaixo do par, a quatro golpes de distância do top 10.

Tomás Bessa, por sua vez, soma 204 pancadas, após voltas 71, 63 e 70, e ocupa o 44.º lugar do `leaderboard` do torneio nascido em 1953 e que integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e no domingo vai coroar o sucessor do sul-africano JC Ritchie, vencedor há um ano.