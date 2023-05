Marcos Alves volta a chefiar a Missão portuguesa

”, revelou.Para José Manuel Constantino, “não há dentro do COP alguém que conheça melhor o que é uma Missão de que o Marco Alves”.”, vincou.Em entrevista à agência Lusa, quando faltam 422 dias para o início de Paris2024, o presidente do COP afirmou que”, acrescentou.Com quatro desportistas já qualificados – os nadadores Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento e Camila Rebelo e a surfista Teresa Bonvalot -, Constantino indicou que o número de apuramentos está dentro da expectativa do COP.”, notou.O dirigente olímpico continua a apontar a um maior número de modalidades representadas e ao mesmo número de medalhas conquistadas em Tóquio2020 – quatro -, porque repetir aquilo que a Missão portuguesa fez nos Jogos disputados em 2021 na capital japonesa “já é uma situação excecional”.“Uma organização desportiva que alcança o que alcançou em Tóquio seria pouco compreensível que baixasse os objetivos relativamente a uma nova edição dos Jogos. E, portanto, estamos a trabalhar, (e) quando eu digo estamos, está o Comité Olímpico, estão as federações, estão os treinadores, estão os atletas, no sentido de que esse objetivo possa ser alcançado. É um objetivo difícil, é um objetivo que não é facilmente alcançável, mas eu creio que há valor desportivo dos nossos atletas para que ele possa ser colocado no horizonte em que nós o colocamos”, sustentou.Constantino defendeu que não pode “transmitir outro sentimento que não seja de otimismo” aos atletas, até porque estes “não compreenderiam” que “o presidente do Comité Olímpico não fosse o primeiro a acreditar que isto é possível”.“Estou naturalmente esperançoso de que os objetivos que colocámos possam ser atingidos”, finalizou.