Marcos Antunes admite que grupo de Angola no Mundial de futsal não é fácil

O selecionador angolano de futsal, o português Marcos Antunes, admitiu hoje à Lusa que as seleções da Argentina, vice-campeã mundial, Ucrânia e Afeganistão não são adversárias fáceis para Angola no Grupo C do Campeonato do Mundo.

Apesar de antever dificuldades, o treinador luso, que em abril apurou Angola para uma inédita final do campeonato africano de futsal, em que os angolanos foram finalistas vencidos, não escondeu o desejo de vencer jogos para dar alegria aos angolanos.



“Sabemos que esta é uma das melhores provas do mundo e que não há grupos fáceis. A Argentina é uma equipa fortíssima, com predicados, tradição, e é finalista vencido do último Mundial. A Ucrânia é uma equipa que está com muitos problemas estruturantes, devido à guerra com a Rússia, mas sabemos que é uma equipa com estilo de jogo mais frio, mais meticuloso. O Afeganistão é uma surpresa, mas vamos estudar também a equipa", disse o selecionador angolano.



Marcos Antunes referiu que uma boa preparação da equipa vai ser fundamental para que os jogadores consigam corresponder às expectativas.



“É importante que estejamos bem preparados, tal como o que fizemos na CAN, para dar uma resposta que esteja ao nível daquilo que fizemos na CAN, com objetivos mais paulatinos, traçando metas e irmos avaliando o que podemos fazer”, manifestou.



O selecionador angolano disse esperar pelo apoio do governo angolano à seleção na competição, que vai decorrer na capital Tashkent, em Bukhara e em Andijan, de 14 de setembro a 06 de outubro deste ano.