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Marcos Freitas e Jieni Shao vitoriosos avançam para o mapa final em Skopje
Marcos Freitas e Jieni Shao venceram todos os jogos da fase de grupos de singulares do WTT Contender Skopje, na Macedónia do Norte, cuja qualificação para o mapa final termina na quarta-feira.
Depois dos dois triunfos de segunda-feira no Grupo 5, Marcos Freitas superou o macedónio Andrei Putuntica por 3-0, pelos parciais de 11-3, 11-3 e 13-11.
Jieni Shao também só conhece vitórias na ‘poule’ 3, na qual bateu hoje a mexicana Arantxa Cossio por 3-1, por 11-6, 11-8, 8-11, 11-5.
Sorte diferente para Antoine Doyen, que perdeu os três desafios, incluindo hoje frente ao belga Martin Allegro, por 3-1 (11-8, 11-4, 6-11 e 11-4), tendo falhado o encontro com Hung Che-Yen, de Taipé, por isso derrotado por 3-0.
Tiago Apolónia vai entrar diretamente no quadro principal.
Jieni Shao também só conhece vitórias na ‘poule’ 3, na qual bateu hoje a mexicana Arantxa Cossio por 3-1, por 11-6, 11-8, 8-11, 11-5.
Sorte diferente para Antoine Doyen, que perdeu os três desafios, incluindo hoje frente ao belga Martin Allegro, por 3-1 (11-8, 11-4, 6-11 e 11-4), tendo falhado o encontro com Hung Che-Yen, de Taipé, por isso derrotado por 3-0.
Tiago Apolónia vai entrar diretamente no quadro principal.