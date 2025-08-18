Marcos Freitas e Tiago Apolónia nos ‘oitavos’ de pares no Smash da Europa

Em Malmö, a olímpica Fu Yu, 58.ª do ranking mundial, perdeu com a 25.ª, a francesa Jia Nan Yuan, por 11-6, 6-11, 7-11 e 8-11, e foi eliminada da prova, à semelhança de Jieni Shao, a outra lusa no ‘main round’ em singulares.





Resultados de segunda-feira, 18 agosto



Singulares Femininos – Ronda de 64

Fu Yu, 1 – Jia Nan Yuan, 3 (FRA) (11-6, 6-11, 7-11, 8-11)



Pares Masculinos – Ronda de 32

Edward Ly (CAN) / Aditya Sarren (AUS), 0 – Marcos Freitas / Tiago Apolónia, 3 (5-11, 6-11, 7-11)



Programa de quarta-feira, 20 agosto



Pares Masculinos – Oitavos de final

Quek Izaac / Pang Koen (SGP) – Marcos Freitas / Tiago Apolónia



Marcos Freitas e Tiago Apolónia nos ‘oitavos’ de pares no Smash da EuropaMalmö, Suécia, 18 ago 2025 (Lusa) – Os olímpicos portugueses Marcos Freitas e Tiago Apolónia avançaram hoje para os oitavos de final do torneio de pares masculinos no Smash da Europa de ténis de mesa, a decorrer em Malmö, na Suécia.Freitas e Apolónia bateram o canadiano Edward Ly e o australiano Aditya Sarren por 3-0, pelos parciais de 11-5, 11-6 e 11-7, para seguirem em frente no torneio a que chegaram por convite.Os lusos vão agora defrontar uma dupla de Singapura, composta por Quek Isaac e Pang Koen.