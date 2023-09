Marcos Freitas falha acesso à final do WTT Contender Almaty

O português Marcos Freitas falhou hoje o acesso à final do WTT Contender Almaty de ténis de mesa, após perder ante o chinês Xiang Peng por 3-1, no torneio do Cazaquistão.

Marcos Freitas, 23.º do ranking mundial, até começou melhor frente ao jovem chinês Xiang Peng, 46.º, ganhando o primeiro ‘set’, por 12-10, contudo perderia os três seguintes, por 11-9, 11-9 e 11-8.



Esta manhã, para aceder às meias-finais o madeirense tinha afastado um adversário teoricamente mais forte, o esloveno Darko Jorgic, 11.º, por expressivo 3-0, com 11-5, 11-9 e 11-7.



Tiago Apolónia, 51.º, ficou pelos oitavos de final ao perder por 3-0 com o egípcio Mohamed El-Beiali, 80.º.



No setor feminino, Fu yu, 28.ª, não passou da primeira ronda ao perder diante da romena Andreea Dragoman, 84.ª, por 3-1.