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Ténis de mesa
Marcos Freitas na segunda ronda do China Smash de ténis de mesa
O português Marcos Freitas qualificou-se hoje para a segunda ronda do China Smash de ténis de mesa, enquanto os compatriotas Tiago Apolónia e Jieni Shao foram afastados na estreia no quadro principal.
Marcos Freitas, 72.º do ranking mundial, superiorizou-se ao neozelandês Timothy Choi, 134.º, em apenas três sets, com os parciais de 11-3, 11-8 e 11-7, em 23 minutos.
Na próxima ronda, o 12.º cabeça de série vai encontrar o italiano Matteo Mutti (149.º do mundo), que hoje afastou Tiago Apolónia (82.º), por 11-8, 11-5, 2-11 e 11-6, em 27 minutos.
No quadro feminino, Jieni Shao (71.ª do ranking) foi surpreendida por Lam Yee Lok (173.ª), de Hong Kong, perdendo por 11-8, 7-11, 11-8, 3-11 e 11-6, em 36 minutos.
Na sexta-feira, Fu Yu (85.ª da hierarquia mundial) vai fazer a sua estreia no quadro principal em Pequim, jogando com a chilena Daniela Ortega (101.ª).
Na próxima ronda, o 12.º cabeça de série vai encontrar o italiano Matteo Mutti (149.º do mundo), que hoje afastou Tiago Apolónia (82.º), por 11-8, 11-5, 2-11 e 11-6, em 27 minutos.
No quadro feminino, Jieni Shao (71.ª do ranking) foi surpreendida por Lam Yee Lok (173.ª), de Hong Kong, perdendo por 11-8, 7-11, 11-8, 3-11 e 11-6, em 36 minutos.
Na sexta-feira, Fu Yu (85.ª da hierarquia mundial) vai fazer a sua estreia no quadro principal em Pequim, jogando com a chilena Daniela Ortega (101.ª).