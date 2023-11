Marcos Freitas nas meias-finais do WTT Feeder de Gaia de ténis de mesa

Em masculinos, Marcos Freitas, 18.º jogador mundial e primeiro cabeça de série, levou de vencida o chinês Kai Zhou, 114.º, nos oitavos de final, dando a volta após perder o primeiro parcial (8-11, 12-10, 11-9 e 11-9).



Da parte da tarde, ante o francês Jules Rolland, 71.º do ranking, o madeirense entrou melhor e chegou aos 2-0, com 11-6 e 11-8, mas consentiu a recuperação do gaulês, com 10-12, 6-10, antes de fechar, na 'negra', por 11-5.



O atleta luso tem regressado ao melhor nível em 2023 e, aos 35 anos, venceu já um torneio este ano, em Lima, e foi vice-campeão do Jogos Europeus Cracóvia2023, procurando amealhar pontos suficientes para participar nas Finais da temporada, que consagram os melhores do mundo.



No sábado, o número um nacional joga contra o alemão Steffen Mengel, 'carrasco' de dois portugueses até aqui.



Mengel, 302.º, impediu hoje Tiago Apolónia, 47.º do ranking, de marcar encontro com Freitas nas 'meias', ao ser eliminado por 11-7, 11-6 e 13-11.



De manhã, o veterano jogou com o chinês Liu Dingshuo e venceu na 'negra', por 7-11, 7-11, 11-8, 11-6 e 11.9.



Por fim, João Geraldo, 35.º jogador mundial, falhou o jogo com Apolónia nos 'quartos', ao ser derrotado por Mengel por 3-1 (11-5, 11-6, 9-11 e 11-5), numa surpresa dada a diferença de ranking em relação ao antigo campeão da Alemanha, de 35 anos, que tem como melhor posição de sempre na hierarquia o 25.º posto em 2015.



No quadro de singulares femininos, a olímpica Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, começou o dia ao bater a polaca Natalia Bajor, 44.ª, por um lugar nos quartos de final, no terceiro jogo, em três encontros até aqui no torneio, decidido na 'negra': 11-13, 9-11, 11-8, 12-10 e 11-5.



Depois, o duelo com a chinesa Yiyun Yang, 136.ª, sorriu à asiática, que venceu por 3-1, parciais de 12-10, 10-12, 11-8 e 11-6, falhando a lusa o encontro com a sul-coreana Eunhye Lee, 81.ª, nas meias-finais.