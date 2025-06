"Marginal à Noite 2025" esgota inscrições em Oeiras

Com partida marcada para as 21h30, junto à Praia de Santo Amaro de Oeiras, os participantes vão percorrer cerca de 8 quilómetros ao longo da Avenida Marginal, num trajeto plano, acessível e de grande beleza junto ao mar. Este cenário normalmente ocupado por muitos carros transforma-se, por uma noite, num verdadeiro palco de luz, cor e energia, onde se cruzam atletas experientes, corredores ocasionais e caminhantes, unidos pela paixão pelo desporto e pelo espírito de celebração.



Uma das características distintivas da prova é a dupla modalidade de inscrição: os participantes podem optar por correr com chip de cronometragem, para registo oficial de tempo, ou sem chip, ideal para quem pretende apenas desfrutar da experiência ou participar na caminhada.



Ao longo do percurso, haverá animações, música e performances ao vivo, que ajudam a criar um ambiente festivo e descontraído. Esta edição traz ainda uma novidade logística importante: a partida será única para os 8000 participantes, promovendo um momento coletivo de grande impacto visual e simbólico, numa avenida transformada pela luz e pela energia de milhares de corredores.



Criada com o objetivo de incentivar hábitos de vida saudáveis e promover o território de Oeiras, a Marginal à Noite tornou-se uma tradição anual que alia desporto, convívio e contacto com a natureza urbana costeira. O evento integra ainda a estratégia municipal de promoção do desporto para todos, reforçando o papel de Oeiras como um concelho amigo do exercício físico e da mobilidade ativa.



Com as inscrições esgotadas e uma noite de verão à porta, tudo aponta para que esta edição da Marginal à Noite seja mais uma celebração memorável do desporto em comunidade.