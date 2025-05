Maria Caetano de bronze em Compiègne

A montar Hit Plus, Maria Caetano conseguiu 76,805%, abaixo apenas da francesa Pauline Basquin (77,355%), segunda, e do vencedor, o alemão Frederic Wandres (81,240%). João Torrão acabou em quarto.



No Grande Prémio Especial, Rita Ralão Duarte, também olímpica em Paris2024, foi quarta classificada, com média de 69,106%, em evento dominado pelo alemão Matthias Alexander Rath (72,511%), e Mariana Assis Silva foi 13.ª (65,936%).



Também em Compiègne, mas no evento de três estrelas (o principal é de cinco), Carlos Pinto venceu o Freestyle, com 70,445%, e foi sétimo no Grande Prémio.



No sábado, a equipa de dressage, composta por Maria Caetano, Rita Ralão Duarte, João Torrão e Mariana Assis Silva conquistou a medalha de prata na Taça das Nações, resultado histórico para o equestre em Portugal.



O próximo evento da Taça das Nações de dressage decorre na cidade belga de Lier, em 16 de maio.