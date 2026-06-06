Maria Martins e Daniela Campos com medalhas de ouro no GP Presov de pista

Maria Martins e Daniela Campos com medalhas de ouro no GP Presov de pista

A ciclista Maria Martins conquistou hoje duas medalhas de ouro no Grande Prémio Presov de pista, a decorrer na Eslováquia, com Daniela Campos a sagrar-se campeã de eliminação.

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A duas vezes olímpica impôs-se na prova de scratch, na qual Daniela Campos foi terceira, com as portuguesas a serem acompanhadas no pódio pela polaca Maria Klamut, que ficou com a prata.

Maria Martins venceu ainda a corrida por pontos da prova eslovaca, diante das polacas Oliwia Kepczynska e Patrycja Lorkowska, com a sua compatriota a ser 10.ª.

A ciclista de 26 anos, que na estrada representa a Canyon–SRAM, somou ainda o bronze na eliminação, em que se sagrou vencedora Daniela Campos, sendo seguida de Teniel Campbell, de Trinidad e Tobago.

O Grande Prémio Presov prossegue no domingo, com as duas ciclistas portuguesas a participarem no omnium.

(Com Lusa)
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