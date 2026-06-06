Mais Modalidades
Ciclismo
Maria Martins e Daniela Campos com medalhas de ouro no GP Presov de pista
A ciclista Maria Martins conquistou hoje duas medalhas de ouro no Grande Prémio Presov de pista, a decorrer na Eslováquia, com Daniela Campos a sagrar-se campeã de eliminação.
A duas vezes olímpica impôs-se na prova de scratch, na qual Daniela Campos foi terceira, com as portuguesas a serem acompanhadas no pódio pela polaca Maria Klamut, que ficou com a prata.
Maria Martins venceu ainda a corrida por pontos da prova eslovaca, diante das polacas Oliwia Kepczynska e Patrycja Lorkowska, com a sua compatriota a ser 10.ª.
A ciclista de 26 anos, que na estrada representa a Canyon–SRAM, somou ainda o bronze na eliminação, em que se sagrou vencedora Daniela Campos, sendo seguida de Teniel Campbell, de Trinidad e Tobago.
O Grande Prémio Presov prossegue no domingo, com as duas ciclistas portuguesas a participarem no omnium.
Maria Martins venceu ainda a corrida por pontos da prova eslovaca, diante das polacas Oliwia Kepczynska e Patrycja Lorkowska, com a sua compatriota a ser 10.ª.
A ciclista de 26 anos, que na estrada representa a Canyon–SRAM, somou ainda o bronze na eliminação, em que se sagrou vencedora Daniela Campos, sendo seguida de Teniel Campbell, de Trinidad e Tobago.
O Grande Prémio Presov prossegue no domingo, com as duas ciclistas portuguesas a participarem no omnium.
(Com Lusa)