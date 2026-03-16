Maria Odete Rocha substitui Ana Catarina Pereira na seleção de futsal

“A alteração ficou a dever-se a motivos de ordem física”, adiantou o organismo federativo, no dia em que as vice-campeãs mundiais se concentram e têm os dois primeiros treinos no Pavilhão Multiusos de Fafe.



Ana Catarina Pereira, do Benfica, disputou no domingo a final da Taça da Liga, em Gondomar, com o Nun'Álvares, de Maria Odete Rocha, a conquistar o troféu no desempate por grandes penalidades (1-1, 5-4).



A seleção das ‘quinas’, que estará em estágio até 21 de março, recebe a tricampeã europeia Espanha em dois jogos de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu2027, agendados para 19 e 21 de março, no Pavilhão Multiusos de Fafe



Portugal iniciará a campanha de apuramento para o Europeu da Croácia em outubro, com a Ronda de Elite, em que enfrentará Finlândia, Países Baixos e um adversário ainda a sair da primeira fase de apuramento.



Em fevereiro, Portugal venceu a Finlândia, em Lamego, por 3-1 e 2-1, também em dois particulares.



Lista das 14 convocadas:



- Guarda-redes: Maria Odete Rocha (Nun'Álvares) e Alexandra Melo (Benfica).



- Fixos/Alas: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Fifó (Benfica) e Kika (Leões de Porto Salvo).



- Fixos: Inês Matos (Benfica).



- Alas: Catarina Lopes (Alcantarilla, Esp), Mariana Marques (Santa Luzia), Dricas (Leões de Porto Salvo), Carolina Pedreira (Poio Pescamar) e Kaká (Nun'Álvares).



- Pivôs: Angélica Alves (Benfica), Lídia Moreira (Nun'Álvares) e Janice Silva (Benfica).

