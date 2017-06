Maria Pessanha vence Girls on Top

RTP 19 Jun, 2017, 18:11 | Outras Modalidades

Com cerca de 14 inscritas este campeonato bastante divertido fez as alegrias de público e participantes, com a ex-top nacional a levar a melhor sobre Joana Sampaio, Kate Mesquita e Catarina Guedes, respectivamente segunda, terceira e quarta classificadas.



“Adorei competir no Girls On Top! Foi muito giro. Apanhei mesmo altas ondas e diverti-me muito. E foi muito bom ver a quantidade e a vontade das meninas que entraram na prova, em surfar de saltos altos. Deixo um desafio a todas as meninas que surfam – apareçam no próximo ano, pois este é sem dúvida um evento único e imperdível,” comentou maria Pessanha vencedora deste Gils on Top.



Também se realizou a eleição da Miss Espinho Surf Destination - The Most Beautiful Girl at the Beach, produzido pela Agência de Modelos MakeMeAStar, que teve Bruna Catarina como vencedora.

Guardar