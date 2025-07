Maria Timofeeva de gala vence o Figueira da Foz Ladies Open

Numa final disputada com bancadas cheias, Maria Timofeeva (264.ª WTA com 21 anos) não deu hipóteses à promissora compatriota Alina Korneeva (259.ª de 18 primaveras), campeã do Figueira da Foz Ladies Open em 2023 na primeira edição como ITF W100, e triunfou com os parciais de 6-3 e 6-0 em apenas 73 minutos de encontro.



Há exatamente 24 meses que a mais velha das qualifiers russas não chegava a uma decisão, mas na Figueira da Foz conseguiu um percurso imaculado.