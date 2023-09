Maria Tomé conquista prata no escalão sub-23 na etapa final do Mundial de triatlo

Maria Tomé fez o tempo de 1:57.50 horas, nos três segmentos – natação, ciclismo e corrida -, ficando a dois segundos da medalha de ouro, ganha pela alemã Selina Klamt (1:57.48), que conquistou o título de campeã mundial de 2023.



As duas triatletas proporcionaram um emocionante confronto na última volta, depois de seguirem juntas durante grande parte da corrida de 10 quilómetros, em que, no início, tiveram a companhia da italiana Angelica Prestai e da suíça Cathia Schar.



Nos últimos 2,5 quilómetros da corrida, Maria Tomé esteve sempre lado a lado com Selina Klamt, mas a triatleta portuguesa nunca conseguiu encontrar o espaço e a força necessária para passar a alemã.



Na prova de elites, que teve como vencedora a britânica Beth Potter (1:53.19 horas) - que se sagrou também campeã do Mundo -, Melanie Santos acabou no 25.º lugar (1:56.29).



Na classificação final do Mundial, Melanie Santos terminou no 39.º lugar, enquanto Maria Tomé foi 66.ª.