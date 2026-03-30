Mariana Costa volta à seleção feminina de andebol para decidir acesso ao Europeu

A jogadora do Benfica voltou às opções do selecionador José António Silva, que manteve a base da equipa nacional para a receção a Montenegro, em 09 de abril, em Matosinhos, e a visita à Islândia, três dias depois, em Hafnarfjordur, na conclusão do Grupo 4 da segunda fase de apuramento.



“Montenegro foi oitavo classificado no Mundial2025. Conhecemos bastante bem a sua seleção e esperamos contornar as dificuldades naturais impostas pela diferença de experiência, pelo estatuto e decorrentes das características antropométricas [das jogadoras]. Temos de atuar de forma muito organizada, baseando o jogo na criatividade das nossas atletas, o que nos trará uma maior eficácia nas ações ofensivas e defensivas”, disse José António Silva, citado pela Federação de Andebol de Portugal (FAP).



O técnico alertou ainda para os duelos individuais da Islândia, cujo estilo difere de Montenegro e está assente “na velocidade e nas transições”, admitindo que Portugal precisa de “muita atenção aos duelos individuais”.



“Independentemente das características e da valia das nossas adversárias, temos condições para lutar pela vitória, o que abriria caminho para um apuramento importantíssimo para o futuro da nossa seleção”, ambicionou.



A duas jornadas do fim, Portugal é terceiro classificado e soma os mesmos quatro pontos das Ilhas Faroé, segundas, numa ‘poule’ comandada por Montenegro, com seis, enquanto a Islândia é quarta e última, com dois.



Os dois primeiros dos seis grupos acedem à fase final do Campeonato da Europa, assim como os quatro melhores terceiros, descontando os resultados alcançados diante dos últimos colocados das respetivas séries.



Portugal procura a terceira participação na principal prova continental de seleções, após 2008 e 2024, edições nas quais não passou da ronda preliminar, podendo agora somar qualificações seguidas pela primeira vez.



“Se o conseguirmos - e acredito que sim -, tem um significado muito relevante e permitirá concretizar um dos objetivos estruturais do nosso trabalho: proporcionar às atletas experiência internacional, expô-las aos mais elevados níveis competitivos e criar condições para que se afirmem nos grandes palcos”, vincou José António Silva, que guiou há dois anos o conjunto nacional à 22.ª e antepenúltima posição, abaixo da 16.ª de 2008.



A 17.ª edição do Europeu vai realizar-se de 03 a 20 de dezembro, sob coorganização de Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Turquia, todos automaticamente qualificados na condição de anfitriões.



Além desse quinteto, a tricampeã Noruega, a Dinamarca e a Hungria têm vagas diretas, por terem sido medalhadas há dois anos, na primeira edição disputada por 24 seleções, que se dispersou por Áustria, Hungria e Suíça.



Da fase de qualificação vão sair mais 16 finalistas, sendo que Alemanha, França, Espanha, Países Baixos e Suécia já asseguraram a presença na fase final, da qual a Noruega é recordista de títulos (10) e pódios (14).







Lista das 18 convocadas:



- Guarda-redes: Caroline Martins (Lublin, Pol), Matilde Rosa (Benfica) e Jéssica Ferreira (Targu Jiu, Rom).



- Pontas: Mariana Costa (Benfica), Carolina Monteiro (Benfica), Anaïs Gouveia (Füchse Berlim, Ale) e Neide Duarte (Madeira SAD).



- Laterais: Ana Carolina Silva (Clermont, Fra), Carmen Figueiredo (Elche, Esp), Joana Resende (Málaga, Esp) e Luciana Rebelo (Almeida Garrett).



- Pivôs: Nádia Rodrigues (Benfica), Débora Moreno (Alba Fehérvár, Hun), Rita Campos (Málaga, Esp) e Mariana Oliveira (Almeida Garrett).



- Centrais: Constança Sequeira (Benfica), Mihaela Minciuna (Benfica) e Patrícia Lima (Lublin, Pol).