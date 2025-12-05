Mariana Cunha 28.ª nos 200 estilos dos Europeus de piscina curta

A nadadora do Colégio Efanor nadou a distância em 2.14,16 minutos, a quase dois segundos do seu recorde pessoal, que é de 2.12,43.



Esta eliminatória aconteceu algumas horas depois de Mariana Cunha ter disputado as meias-finais dos 100 metros, nas quais acabou com o 15.º tempo, de 58,28 segundos, a 27 centésimos do sua melhor marca pessoal.



Ainda hoje, Camila Rebelo vai disputar a sua segunda final em Lublin, depois do quarto lugar nos 200 metros costas, nadando a corrida decisiva dos 100 metros costas, a partir das 19:00 locais (18:00 em Lisboa).

