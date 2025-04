Mariana Cunha bate recorde nacional dos 100 metros estilos

A jovem de 20 anos, do Colégio Efanor, tirou 10 centésimas ao seu recorde nacional, que era de 1.00,29 minutos desde dezembro de 2024, para vencer a final da distância em Felgueiras, no distrito do Porto.



Catarina Araújo (Pacense) foi segunda, com um muito distante 1.04,65 minutos, enquanto Maria Castro (FC Porto) ficou com o terceiro lugar, acima dos 1.06 minutos.



É o segundo recorde nacional absoluto a cair no Meeting Internacional de Felgueiras, depois de no sábado Francisca Martins (FOCA) ter fixado o máximo português dos 200 metros livres em 1.55,91 minutos.