Mariana lidera seleção aos Europeus de estrada

Num campeonato com três distâncias, que se vai disputar em Bruxelas e Lovaina, na Bélgica, Portugal vai estar representado por equipas em todos os eventos, à exceção da maratona feminina, na qual só se apresentam duas atletas.



Mariana Machado vai disputar os 10 quilómetros, prova na qual se sagrou campeã nacional, com a vice-campeã da distância Solange Jesus a disputar a maratona, enquanto Mónica Lopes Silva, medalha de bronze, vai estar na meia maratona.



Susana Godinho Santos, única atleta na maratona nos Jogos Olímpicos Paris2024, vai disputar a meia maratona, destacando-se a ausência de Samuel Barata, que também esteve na distância mais longa na capital francesa.



No setor masculino, sem Isaac Nader, recente medalhado nos 1.500 metros dos Europeus em pista curta, e Samuel Barata, André Pereira, que foi bronze nos Nacionais nos 10 quilómetros, vai disputar a meia maratona.



Na primeira edição dos Europeus de estrada, a meia maratona disputa-se em 12 de abril, com os 10 quilómetros e a maratona a correrem-se no dia seguinte, com a comitiva lusa a ser liderada pelo presidente da federação, Domingos Castro.



Lista de convocados:



- 10 quilómetros:



Femininos: Ana Mafalda Ferreira (Sporting), Ana Marinho (Salvador do Campo), Laura Taborda (Sporting de Braga), Mariana Machado (Sporting de Braga) e Mónica Silva (Salvador do Campo).



Masculinos: Duarte Santos (Sporting), Hugo Rocha (Estreito), João Pedro Pereira (Sporting de Braga), José Carlos Pinto (Benfica), Pedro Amaro (Benfica) e Rúben Amaral (Sporting).



- Meia maratona:



Femininos: Carla Martinho (Recreio de Águeda), Mónica Lopes Silva (Macedo de Cavaleiros), Rafaela Almeida Fonseca (Recreio de Águeda), Susana Godinho Santos (Recreio de Águeda).



Masculinos: André Pereira (Benfica), Luís Oliveira (Recreio de Águeda), Miguel Borges (Sporting de Braga), Miguel Ângelo Marques (Sporting de Braga) e Rafael Lopes (Santa Tecla).



- Maratona:



Femininos: Solange Jesus (Sporting de Braga) e Vanessa Carvalho (Sporting de Braga).



Masculinos: Fábio Oliveira (Macedo de Cavaleiros), João Almeida (Recreio de Águeda), José Sousa (Macedo de Cavaleiros) e Rui Pinto (Sporting).