Mariana Machado 6.ª nos 10 mil metros dos Universitários

A atleta bracarense, campeã mundial universitária há dois anos, ainda não recuperou totalmente de uma cirurgia ao apêndice, há dois meses, o que a afastava naturalmente da lista de candidatas ao pódio, sendo creditada em 32.27,06 minutos.



Na primeira final de atletismo das Universíadas, a eslovena Klara Lukan foi destacada vencedora, em 31.25,84, novo recorde nacional e melhor marca da competição.



A queniana Sarah Wanjiru foi distante segunda, em 31.41,80, e a espanhola Alicia Berzosa terceira, em 32.00,73.



O dia de provas no estádio Lohrheidestadion, em Bochum, foi globalmente positivo para Portugal, com Agate Sousa a garantir a passagem à final do salto em comprimento, enquanto Beatriz Andrade, nos 100 metros, e Duarte Fernandes, nos 400 metros barreiras, avançam para as semifinais.



No sábado, em Berlim, a nadadora Francisca Martins conseguiu a primeira medalha para Portugal nestas Universíadas, ao ser segunda nos 800 metros livres.



A competição está a decorrer na área metropolitana de Rhine-Rhur, na Alemanha, em seis cidades distintas (Bochum, Duisburgo, Essen, Mülheim, Berlim e Hagen).