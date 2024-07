Mariana Machado ainda incrédula com estreia olímpica na partida para França

A campeã nacional nos 5.000 metros apresentou-se radiante no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, à procura de acreditar que estará na competição que se vizinha, quando disputa já na sexta-feira o acesso à final da disciplina.



"Eu acho que, no momento em que saem os rankings, uma pessoa ainda não acredita bem. Só quando chegar à Aldeia Olímpica e sentir o ambiente é que me vai cair a ficha de que realmente tudo isto é verdade. Foi o recompensar de todo o trabalho e investimento que foi feito ao longo desta época e também dos últimos 10 anos em que me dedico à modalidade", expressou, em declarações à agência Lusa.



Aos 23 anos, a atleta diz ter concretizado um sonho, depois de ouvir a sua mãe, a também fundista Albertina Machado, representante portuguesa em Los Angeles1984, Seul1988 e Atlanta1996, contar-lhe experiências olímpicas durante toda a sua vida.



"É uma realização muito grande, um sonho que eu tinha há muitos anos. Desde muito pequena, ouço falar dos Jogos Olímpicos, porque a minha mãe esteve presente três vezes. Ou seja, eu nasci e cresci a ouvir falar desta competição como sendo a maior experiência que a minha mãe alguma vez teve. Sempre ouvi as histórias dela e sempre sonhei um dia poder também pisar este palco", explicou.



Depois de ter alcançado recentemente o seu recorde pessoal, no meeting de Liège, na Bélgica, em junho, Mariana Machado mostrou-se muito confiante na sua recente forma, pretendendo superar já a marca de 15:05.77 minutos nos Jogos Olímpicos.



"Bati recentemente o meu recorde pessoal, é verdade que este ano estou na melhor forma da minha vida. Assim tinha de ser para conseguir estar aqui. Os treinos também têm corrido muito bem, por isso eu acredito que, se as condições se alinharem na prova, em termos de ritmo e também de condições meteorológicas - porque vai estar muito calor -, pode ser possível voltar a bater o meu recorde pessoal", previu.



Para além desta possibilidade, que coloca como "grande objetivo", a fundista do Sporting de Braga vê também hipóteses de conseguir um lugar na final dos 5.000 metros, uma vez que considera-se "bem preparada, saudável e feliz".



"Sei que passar à final é um objetivo difícil, mas não é impossível. Estamos todas em pé de igualdade a partir do momento em que estamos a pisar aquela pista", reiterou.



Natural de Braga, Mariana Machado representa todo um país, mas também, em particular, a sua cidade, de onde tem sentido um carinho especial, que não esqueceu de frisar na hora da sua partida.



"Sempre gostei de ver outros colegas meus nos 'outdoors' da cidade e agora poder ter a oportunidade de estar lá eu e sentir esse apoio dos bracarenses, até mesmo nos últimos dias, sempre que treino na cidade... É sempre muito especial", destacou.



Mariana Machado disputa, na sexta-feira, o acesso à final dos 5.000 metros, que está agendada para 05 de agosto.