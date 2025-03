Mariana Machado iguala recorde de triunfos nos Nacionais de corta-mato curto

Depois das vitórias em 2018, 2019, 2020 e 2023, a atleta do Sporting de Braga voltou a festejar o título, ao terminar os quatro quilómetros em 13.26 minutos, apenas menos um segundo do que a companheira de equipa Laura Taborda e 12 do que Neide Dias (Sporting), campeã em 2022.



Mariana Machado igualou o número de triunfos nos Nacionais de corta-mato curto da recordista Anália Rosa, que tinha vencido, entre 2000 e 2006, cinco das primeiras sete edições da prova.



No setor masculino, Luís Oliveira (Recreio de Águeda) venceu em 11.39 minutos, batendo João Amaro (Benfica), que gastou 11.42, e Afonso Simão (Centro Atletismo de Seia), que terminou em 11.49.