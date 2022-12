Mariana Machado nona na prova de sub-23 dos Europeus de corta-mato

A atleta do Sporting de Braga, campeã nacional, procurava a terceira medalha seguida na competição, depois dos bronzes, em Dublin, no ano passado, e em Lisboa, em sub-20, em 2019.



Mariana Machado não foi além do nono lugar, em 20.56 minutos, a 1.01 minutos da vencedora, a italiana Nádia Battocletti, que cumpriu a prova em 19.55, impondo-se às britânicas Megan Keith e Alexandra Millard, que terminaram nas segunda e terceira posições, em 20.08 e 20.27, respetivamente.



Lia Lemos, também do Sporting de Braga, terminou na 23.ª posição, em 21.31, enquanto Inês Borba, do Sporting, foi 55.ª, em 23.05.



Nos sub-23 masculinos, Miguel Moreira, do Benfica, foi 16.º, em 24.33, numa prova dominada pelos britânicos, com o vencedor Charles Hicks a vencer, em 23.40, à frente do seu compatriota Zakariya Mahamed, em 23.48. No terceiro lugar ficou o francês Valentin Bresc, com o tempo de 23.58.



Rúben Amaral, do Sporting, terminou no 44.º lugar, em 25.11, à frente de Etson Barros, o vice-campeão absoluto e quarto júnior em Lisboa, há três anos, que concluiu a prova no 47.º posto, em 25.24, mesmo assim à frente do seu companheiro de equipa no Benfica Pedro Amaro, que foi 54.º, em 25.37.



Nos escalões de sub-20, Ana Marinho, do São Salvador do Campo, foi a primeira portuguesa a terminar, no 38.º posto, em 14.08 minutos, enquanto Rodrigo Lima, do Sporting, foi o melhor nos masculinos, com o 51.º lugar, em 18.51.



A espanhola Maria Forero levou a melhor na prova feminina, em 13.04, enquanto o britânico Will Barnicoat na masculina, em 17.40.



Os restantes portugueses em prova nos sub-20 terminaram em posições modestas, com Lara Costa (Várzea) no 47.º, em 14.07, Rita Figueiredo (Sporting) no 55.º, em 14.28, Diana Fernandes (Várzea) no 73.º, em 14.59, e Beatriz Fernandes (ADN Oeiras) no 79.º, em 15.16.



Rúben Pires (Várzea) terminou em 59.º a prova de sub-20, em 19.04, à frente de Duarte Santos (Sporting), 74.º em 19.23, Rodrigo Freitas (Benfica), 79.º com o tempo 19.43, e Leandro Monteiro (Sporting), 87.º em 20.13.



A estafeta mista nacional, composta por Salomé Afonso (Sporting), Patrícia Silva (Sporting), Nuno Pereira (Sporting) e Isaac Nader (Benfica), terminou na 10.º posição, com o mesmo tempo da República da Irlanda, nona em 17.56, a 33 segundos dos vencedores, a anfitriã Itália, com Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabatini.



Estas foi a primeira vez, em 28 edições, cinco vitórias individuais e 10 coletivas, que Portugal não participou nas corridas principais dos Europeus, ambas vencidas por noruegueses.



Karoline Bjerkeli Grovdal venceu a prova feminina, em 26.25, deixando as alemãs Konstanze Klosterhalfen, Alina Reh e Hanna Klein, nas posições imediatas, a quatro segundos e 54 segundos, respetivamente.



Também sem surpresa, Jakob Ingebrigtsen revalidou o título na prova masculina, em 29.33, superando o britânico Emile Cairess, segundo a nove segundos, e o belga Isaac Kimeli, terceiro a 12.