Mariana Vargem foi 32.ª na segunda etapa do Mundial de triatlo
A portuguesa Mariana Vargem foi hoje 32.ª classificada na segunda etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, em Yokohama, no Japão, onde Filipe Marques foi quarto na sua estreia este ano no circuito mundial de paratriatlo.
Mariana Vargem precisou de 2:00.18 horas para completar a segunda etapa do Mundial da modalidade, na qual se impôs Tilda Mansson, com o tempo de 1:50.13.
A dois segundos da sueca chegou a britânica Beth Potter, com a luxemburguesa Jeanne Lehair a fechar o pódio, a 23.
Na mesma cidade japonesa, Filipe Marques terminou em quarto na categoria PTS5, na sua estreia esta época no circuito mundial de paratriatlo.
O português gastou mais 1.24 minutos do que o húngaro Bence Mocsari, que venceu com um tempo de 54.45.
