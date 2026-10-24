Mariana Vargem quarta na Taça do Mundo de Tongyeong de triatlo

A única portuguesa presente na Coreia do Sul gastou 56.53 minutos para cumprir o percurso sprint, numa corrida em que saiu do segmento de natação bastante atrasada, a 30 segundos da liderança, mas recuperou para estar no grupo da frente no final do ciclismo, ficando a apenas 11 segundos da vencedora.



Este foi o melhor resultado de Mariana Vargem numa prova da Taça do Mundo a nível individual, depois de, em 04 de outubro, ter conquistado o bronze em Roma na estafeta mista, com a lusa a subir do 35.º para o 27.º posto do ranking olímpico, na mais recente atualização após o final da corrida.



Em declarações à Federação de Triatlo de Portugal, Mariana Vargem disse estar “muito feliz com este resultado”, por ser o seu melhor de sempre numa Taça do Mundo, mas sentiu que “esta teria sido uma excelente oportunidade para chegar ao pódio”.



“Mesmo assim estou muito contente com a prova que fiz, saí bem da natação e consegui chegar rapidamente ao primeiro grupo onde estive sempre bem posicionada. Estive a liderar a corrida até aos últimos 600 metros, mas, no final quebrei e as outras atletas foram mais rápidas do que eu”, referiu.



A chinesa Xinyu Lin venceu em 56.42 minutos, menos três segundos do que a compatriota Anqi Huang e cinco do que a francesa Mathilde Gautier, segunda e terceira, respetivamente.



Na prova masculina, o vencedor foi o espanhol Alberto González García, em 50.03 minutos, com o suíço Max Studer a ser segundo, a sete segundos, e o norte-americano Keller Norland a terminar na terceira posição, a 14.