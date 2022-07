Marianne Vos chega à 242.ª vitória na carreira vestida de amarelo na Volta a França

Vos, de 35 anos, cumpriu os 128,6 quilómetros entre Saint-Dié-des-Vosges e Rosheim em 3:09.26 horas, triunfando ao ‘sprint’ num dia marcado pela alta montanha, somando a 242.ª vitória da carreira profissional.



Vos bateu a italiana Marta Bastianelli (UAE ADQ), segunda, e a belga Lotte Kopecky (SD Worx), terceira, na luta pela vitória, mostrando o domínio que tem exercido na prova: desde o início, foi segunda, primeira (e chegou à camisola amarela), segunda de novo, quinta, terceira e agora vencedora já com o ‘maillot jaune’ no corpo, além de destacada líder dos pontos.



Vencedora de 32 etapas na Volta a Itália, de cinco Flèche Wallonne, campeã olímpica em Londres2012 e três vezes campeã do mundo, entre uma variedade de outros triunfos, acima de duas centenas de ‘outros’ triunfos, continuou hoje a cimentar a ‘lenda’ em nome próprio.



Apesar das contagens de montanha de primeira categoria, o ‘top 10’ da geral não sofreu alterações, com a neerlandesa a seguir líder, agora com uma margem maior, de 30 segundos, para o resto do pódio: a italiana Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) é segunda e a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) é terceira.



No sábado, a sétima e penúltima etapa liga Sélestat a Le Markstein em 127,1 quilómetros, com mais três contagens de montanha de primeira categoria no percurso.