Marianne Vos consolida liderança na Vuelta feminina

Depois de ter subido à liderança na véspera, Vos, que somou a 247.ª vitória da carreira, concluiu os 157,8 quilómetros em 3:27.38 horas, à frente da neerlandesa Charlotte Kool (DSM) e da norte-americana Chloe Dygert (Canyon SRAM Racing), segunda e terceira classificadas, respetivamente.Na geral, Vos tem agora 13 segundos de avanço sobre Dygert, a regressar à competição mais de um ano depois, e 14 sobre a neerlandesa Riejanne Markus (Jumbo-Visma).Numa etapa em que o pelotão foi cortado por um esticão, as quatro portuguesas em prova ficaram para trás, com Daniela Campos (Bizkaia Durango) a ser a melhor, na 98.ª posição, a 4.27 minutos da vencedora, um lugar à frente de Vera Vilaça (Massi-Tactic), que chegou a 7.03.Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) terminou na 146.ª posição, a 17.47, enquanto Mariana Libano (Soltec) abandonou a prova.Daniela Campos é agora 76.ª na geral, a 6.32 minutos de Vos, com Vera Vilaça na 112.ª posição, a 13.00, e Beatriz Roxo na 145.ª, a 28.36.Esta quinta-feira corre-se a quarta etapa, entre Cuenca e Guadalajara, num percurso acidentado de 133,1 quilómetros.