Marin Cilic bate Taylor Fritz e conquista 20.º torneio da carreira em São Petersburgo

O tenista croata Marin Cilic conquistou hoje o torneio de São Petersburgo, após vencer o norte-americano Taylor Fritz, por 7-6 (7-3), 4-6 e 6-4, e passou a contar com 20 troféus no seu palmarés.