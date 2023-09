Mário Costa e Ana Santos conquistam Taça de Portugal de XCO

A última prova da Taça de Portugal de cross-country olímpico sorriu, sobretudo, aos segundos classificados, que fizeram o suficiente para garantir o primeiro lugar do ranking final.



Foi assim com Mário Costa, que foi segundo em elites masculinas em Avis, atrás de Ricardo Marinheiro (Clube BTT Matosinhos), mas assegurou o primeiro lugar do ranking, com 149 pontos, precisamente à frente do ciclista que o derrotou hoje, segundo com menos oito, e de João Cruz (AXPO/FirstBike Team/Vila do Conde), terceiro com 113.



Também Ana Santos (X-Sauce Factory Team) foi segunda na última ‘etapa’ da Taça de Portugal, que decorreu na vila alentejana do distrito de Portalegre, mas o resultado bastou-lhe para assegurar o título.



Raquel Queirós venceu em Avis, mas acabou no segundo lugar do ranking, com 140 pontos, menos nove do que a vencedora. Lara Lois (RG Bikes Scott Team) fechou o pódio da Taça de Portugal de XCO, com 130 pontos.