Mário Gomes que ver patamar da equipa em Braga, com Neemias nos dois jogos

“Estes jogos vão servir para ver em que patamar é que estamos em termos da resposta dos jogadores e da equipa, em que estado de forma é que estamos”, explicou à Lusa o técnico do conjunto das ‘quinas’, depois do treino de hoje, no Fórum Braga.



Mário Gomes quer também “continuar a ver” se ainda será preciso “fazer alguns ajustamentos do ponto de vista tático”, de forma a que a equipa chegue “o mais afinada possível à fase final do Europeu”, que arranca em 27 de agosto, com Portugal a defrontar a República Checa, em Riga, na primeira ronda do Grupo A.



“Vão ser duas equipas fortes, a quem nós já conseguimos ganhar, mas perdemos mais vezes com eles do que ganhámos. São equipas que se estão a preparar para a mesma competição e têm os mesmos objetivos que nós. Vão-nos colocar problemas idênticos aos que vamos encontrar [na fase final]. É disso que nós precisamos nesta altura”, explicou o técnico luso.



Devido aos convénios com as equipas da Liga norte-americana (NBA), Neemias Queta, poste dos Boston Celtics, tem minutos condicionados nos jogos de preparação e, assim, terá de ser gerido no torneio de Braga, sendo que a opção final vai para utilizá-lo nos dois jogos.



“Estávamos mais inclinados para uma decisão, e já decidimos de outra maneira. Ele vai fazer os dois jogos, temos autorização para fazer os dois jogos, mas não ultrapassando os minutos, nos dois jogos, que poderia fazer num”, afirmou à Lusa.



Desta forma, Neemias “vai fazer os dois jogos, mas vai jogar limitado a 14/15 minutos por jogo”.



“É isso que vamos respeitar. Complica um bocadinho, em termos da rotação da equipa e da gestão dessa rotação, mas tem a importância que tem. O importante é que no dia 27 nós todos, em particular o Neemias, estejamos a 100%”, frisou.



Se o ‘88’ luso terá minutos contados, o base Anthony da Silva não estará no torneio e nem está, de momento, junto ao grupo de trabalho, pois vai ser pai pela primeira vez, sendo que poderá regressar na segunda-feira.



“Ele não está cá connosco. Ainda pode recuperar a tempo [da fase final], não sabemos. Na segunda-feira, vai fazer mais uma ressonância magnética e ter uma consulta com o ortopedista, já com os dados desse exame, e, aí, logo veremos se tem condições para reintegrar a preparação ou não”, avançou Mário Gomes.



Segundo o selecionador luso, Anthony da Silva estaria com a equipa “em condições normais”, mas “está à espera do primeiro filho” e o que ele poderia fazer em Braga “pode fazer em casa”.



“Fui eu próprio a sugerir que ele tivesse essa possibilidade de ficar em casa, junto da mãe e da filha - pois vai ser uma menina -, que, a partir de hoje, pode nascer em qualquer dia. Estaria sempre aqui com a cabeça lá e não fazia sentido. O basquetebol é muito importante, mas há coisas mais importantes na vida”, vincou.



Quando aos 12 definitivos para a fase final, quando ainda seguem 14, Mário Gomes explicou que “conforme as notícias de segunda-feira”, a seleção lusa pode “ficar já com 13, ou não”.



“Espero que não, espero que as notícias sejam que o Anthony pode reintegrar a preparação. Os 12 definitivos, se não houver nenhum azar, e eu espero que não haja, só mesmo na quinta-feira [dia 21], depois do treino que temos com o Sporting, em Sines”, finalizou.



A seleção portuguesa de basquetebol estreia-se no Torneio Internacional de Braga na sexta-feira, pelas 20:30, face à Islândia, defrontando, depois, a Suécia, às 18:00 de sábado.



Na semana passada, a formação das ‘quinas’ esteve em Espanha, onde venceu a seleção principal espanhola, campeã europeia em título, por 76-74, antes de perder com a Espanha B, por 64-63, ainda em Málaga, e com a Argentina, por 84-70, em Madrid.



No Eurobasket2025, a formação das ‘quinas’ vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.



Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro).



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.