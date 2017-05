Mário Mola repete vitória em Yokohama, Miguel Arraiolos termina em 36.º

Lusa 13 Mai, 2017, 12:34 | Outras Modalidades

Novo líder do circuito, o espanhol completou os três segmentos (1.500 m a nadar, 40,05 km de bicicleta e 10 km de corrida) em 1:48.15 horas, enquanto Miguel Arraiolos completou a prova em 1:53.00. O outro português em prova, João Silva, foi retirado no setor do ciclismo, após ter ficado com uma volta de atraso.



Vencedor em Gold Coast, Mola bateu o compatriota Fernando Alarza, segundo classificado, por oito segundos, e o norueguês Kristian Blummenfelt, terceiro, por 11.



Após três provas disputadas, Mola passou a liderar a classificação do Mundial com 2.064 pontos, destronando o também espanhol Javier Gomez Noya, que foi nono no evento japonês e caiu para terceiro, com 1.862, enquanto Alarza subiu a segundo, com 2.058.



Ausente em Yokohama, João Pereira é o português mais bem colocado no Mundial, ocupando o 16.º lugar, com 542 pontos, referentes ao sexto posto alcançado no triatlo de Abu Dhabi, única prova em que participou.