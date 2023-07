Mark Cavendish abandona Volta a França

A cerca de 60 quilómetros da meta, dos 200,7 entre Libourne e Limoges, o sprinter de 38 anos caiu, ficou agarrado à clavícula e acabou por ser encaminhado para a ambulância, com o seu abandono a ser anunciado pela organização do Tour.



Cavendish, que soma 34 triunfos em etapas na Volta a França, os mesmos do belga Eddy Merckx, procurava isolar-se como recordista de vitórias na prova francesa na sua última época como profissional, tendo sido mesmo segundo na sétima tirada, na sexta-feira.