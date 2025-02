Marques, Moura, Marta e Begic fora da convocatória da seleção de râguebi

Os quatro foram titulares na vitória de Portugal na Roménia (34-6), que assegurou o primeiro lugar do Grupo B, mas não constam da lista elaborada pelo selecionador Simon Mannix, divulgada hoje pela Federação Portuguesa de Rugby (FPR).



O experiente formação Samuel Marques, de 36 anos, já tinha falhado o encontro da segunda jornada, contra a Alemanha (56-14), no qual Portugal assegurou a qualificação para o Mundial da Austrália2027.



Nos casos de Joris Moura, Rodrigo Marta e Luka Begic, é a primeira vez que ficam de fora da convocatória da seleção portuguesa de râguebi no REC25.



A FPR não divulgou os motivos das ausências, mas os quatro jogam em clubes da Pro D2, segundo escalão profissional de França que, todavia, não tem jornada marcada para o fim de semana do encontro entre Portugal e Espanha, em 01 de março.



A lista de 31 convocados de Simon Mannix inclui os avançados Abel da Cunha, António Machado Santos, António Prim, António Rebelo de Andrade, David Costa, Diego Pinheiro Ruiz, Diogo Hasse Ferreira, Guilherme Costa, João Granate, José Madeira, José Rebelo de Andrade, José Lavos, Márcio Pinheiro, Martim Bello, Nicolas Martins, Nuno Mascarenhas, Pedro Santiago Lopes, Pedro Vicente, Sérgio Moreira e Vasco Baptista.



As posições de médios serão asseguradas por António Campos, Francisco Pinto Magalhães, Hugo Aubry e Hugo Camacho.



Para as linhas atrasadas foram chamados Diogo Rodrigues, Gabriel Aviragnet, José Lima, Manuel Vareiro, Raffaele Storti, Simão Bento e Tomás Appleton.



A seleção portuguesa de râguebi recebe a Espanha no sábado, em partida das meias-finais do REC25 com início previsto para as 15:30, no Campo de Honra do Estádio Nacional, no concelho de Oeiras (Lisboa).



Portugal procura repetir a presença na final, tal como nos últimos dois anos, onde perdeu contra a Geórgia a oportunidade de repetir o título de 2003/04, quando a competição ainda não incluía uma fase de eliminatórias.