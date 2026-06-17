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Marta Caride fica-se pela ronda de 64 no florete dos Europeus de esgrima
A atiradora Marta Caride ficou-se hoje pela primeira ronda do quadro principal da competição de florete dos Europeus de esgrima, enquanto Catarina Pires se quedou pelas qualificações em Antony, França.
Apesar de vencer dois desafios e perder quatro no Grupo 3 de apuramento, Marta Caride avançou para a ronda de 64, na qual perdeu, por 15-13, com a romena Andreea Dinca.
Já Catarina Pires foi batida em todos os seis desafios na sua ‘poule’.
Na terça-feira, Filipe Frazão tinha atingido os quartos de final da competição de espada, enquanto o irmão Miguel Frazão caiu na ronda de 64.
Para quinta-feira, entram em ação Fabiana Bonito, Leonor Melo e Maria Alvim na competição de espada, enquanto João Queirós Martins, José Miguel Guimarães, Duarte Menezes competem na prova de florete.
Já Catarina Pires foi batida em todos os seis desafios na sua ‘poule’.
Na terça-feira, Filipe Frazão tinha atingido os quartos de final da competição de espada, enquanto o irmão Miguel Frazão caiu na ronda de 64.
Para quinta-feira, entram em ação Fabiana Bonito, Leonor Melo e Maria Alvim na competição de espada, enquanto João Queirós Martins, José Miguel Guimarães, Duarte Menezes competem na prova de florete.