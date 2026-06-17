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Marta Caride fica-se pela ronda de 64 no florete dos Europeus de esgrima

Marta Caride fica-se pela ronda de 64 no florete dos Europeus de esgrima

A atiradora Marta Caride ficou-se hoje pela primeira ronda do quadro principal da competição de florete dos Europeus de esgrima, enquanto Catarina Pires se quedou pelas qualificações em Antony, França.

Lusa /
Foto: Marta Caríde@Facebook

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Apesar de vencer dois desafios e perder quatro no Grupo 3 de apuramento, Marta Caride avançou para a ronda de 64, na qual perdeu, por 15-13, com a romena Andreea Dinca.

Já Catarina Pires foi batida em todos os seis desafios na sua ‘poule’.

Na terça-feira, Filipe Frazão tinha atingido os quartos de final da competição de espada, enquanto o irmão Miguel Frazão caiu na ronda de 64.

Para quinta-feira, entram em ação Fabiana Bonito, Leonor Melo e Maria Alvim na competição de espada, enquanto João Queirós Martins, José Miguel Guimarães, Duarte Menezes competem na prova de florete.
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