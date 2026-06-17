Marta Caride fica-se pela ronda de 64 no florete dos Europeus de esgrima

Apesar de vencer dois desafios e perder quatro no Grupo 3 de apuramento, Marta Caride avançou para a ronda de 64, na qual perdeu, por 15-13, com a romena Andreea Dinca.



Já Catarina Pires foi batida em todos os seis desafios na sua ‘poule’.



Na terça-feira, Filipe Frazão tinha atingido os quartos de final da competição de espada, enquanto o irmão Miguel Frazão caiu na ronda de 64.



Para quinta-feira, entram em ação Fabiana Bonito, Leonor Melo e Maria Alvim na competição de espada, enquanto João Queirós Martins, José Miguel Guimarães, Duarte Menezes competem na prova de florete.

