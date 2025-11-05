Mais Modalidades
Surf
Marta Paço lidera classe VI-1 do Mundial de surf adaptado onde procura quinto título
A portuguesa Marta Paço terminou, na terça-feira, o primeiro dia de competição do Mundial de surf adaptado na liderança da classe VI-1, na qual procura o quinto título consecutivo.
Em Oceanside, na Califónia, Marta Paço, que é cega, conquistou 7,17 pontos, à frente da francesa Valentine Moskoteoc (3,57) e da brasileira Ingrid Medina (1,26), segunda e terceira classificadas no 'heat', respetivamente.
Marta Paço, atleta do Surf Clube de Viana, conquistou recentemente o título de vice-campeã europeia em VI 1 no Campeonato Europeu de surf adaptado, em Nigran, Espanha.
No Mundial da Associação Internacional de Surf (ISA), que decorre até sexta-feira, nos Estados Unidos, participa também o português Camilo Abdula, que compete na classe stand 1.
Marta Paço, atleta do Surf Clube de Viana, conquistou recentemente o título de vice-campeã europeia em VI 1 no Campeonato Europeu de surf adaptado, em Nigran, Espanha.
No Mundial da Associação Internacional de Surf (ISA), que decorre até sexta-feira, nos Estados Unidos, participa também o português Camilo Abdula, que compete na classe stand 1.