Marta Paço lidera classe VI-1 do Mundial de surf adaptado onde procura quinto título

Em Oceanside, na Califónia, Marta Paço, que é cega, conquistou 7,17 pontos, à frente da francesa Valentine Moskoteoc (3,57) e da brasileira Ingrid Medina (1,26), segunda e terceira classificadas no 'heat', respetivamente.



Marta Paço, atleta do Surf Clube de Viana, conquistou recentemente o título de vice-campeã europeia em VI 1 no Campeonato Europeu de surf adaptado, em Nigran, Espanha.



No Mundial da Associação Internacional de Surf (ISA), que decorre até sexta-feira, nos Estados Unidos, participa também o português Camilo Abdula, que compete na classe stand 1.