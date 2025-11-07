Mais Modalidades
Surf
Marta Paço sagra-se vice-campeã mundial de surf adaptado
A portuguesa Marta Paço terminou hoje na segunda posição o Mundial de surf adaptado, competição na qual perseguia o quinto título consecutivo, atrás da francesa Valentine Moskoteoc, numa prova disputada em Oceanside, na Califórnia.
Na final da classe Vl-1, Marta Paço, que é cega, conquistou 7,57 pontos, atrás da francesa (8,33), que aos 15 anos conseguiu o seu primeiro título mundial, depois de três edições em que foi segunda, sempre atrás da portuguesa, enquanto a brasileira Ingrid Medina (3,16) foi terceira.
Marta Paço, atleta do Surf Clube de Viana, junta o título de vice-campeão do mundo ao de ‘vice’ europeia, que conquistou recentemente em Nigran, Espanha.
