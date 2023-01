Martina Navratilova enfrenta cancro de garganta e da mama

”, referiu a ex-tenista de origem checa, em declarações reproduzidas pela WTA.Um dos ícones históricos da modalidade, Navratilova, de 66 anos, detetou um nódulo na garganta durante as WTA Finals, em novembro, e os exames posteriores a que se submeteu detetaram cancro na garganta e na mama, ambos numa fase inicial.A norte-americana, nascida na Checoslováquia, já enfrentou um cancro de mama não invasivo em 2010, e irá agora iniciar os tratamentos na próxima semana, em Nova Iorque, informou a WTA.Martina Navratilova é um dos grandes nomes da história do ténis, tendo marcado uma ‘era’ na modalidade, com 332 semanas como número um do mundo, entre 1978 e 1987, e um total de 59 títulos do "Grand Slam", um recorde na Era Open, divididos entre 18 de singulares, 31 de pares femininos e 10 de pares mistos.No palmarés, tem um total de 167 títulos de singulares e 177 de pares, números que representam recordes na Era Open.