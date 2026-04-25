Matilde Jorge conquista terceiro título de pares do Oeiras CETO Open

A vimaranense e Costoulas bateram na final, com uma exibição autoritária e de bom nível, as belgas Magali Kempen e Lara Salden em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 18 minutos.

"Estou bastante feliz. Acho que tivemos uma semana bastante positiva, senti que fomos melhorando dia após dia. Desde a primeira ronda até à final que estivemos sempre a crescer, como equipa também. Estou bastante feliz, sinto que já conheço a Sofia há muito tempo e somos amigas há muito tempo. É giro ver que conseguimos também estar bem dentro do campo", comentou a minhota, que conquistou o terceiro título WTA 125 da carreira, depois dos triunfos no Oeiras Ladies Open, em 2024 e 2025, ao lado da irmã Francisca Jorge.

Apesar de ter jogado pela primeira vez com a vimaranense, Sofia Costoulas conhece Matilde Jorge desde os 11 ou 12 anos, porque jogavam os mesmos torneios e sempre tiveram uma boa relação dentro e fora do campo.

"E acho que isso foi demonstrado durante a semana. O meu pai sempre me disse que ela tem boas mãos, é muito boa em pares, pode fazer tudo com uma bola de ténis. Até hoje, ela mostra algumas coisas no campo que nem todos podem fazer. Gostei muito de jogar com ela e espero que, quando a Francisca não jogar, possamos jogar outra vez juntas", confessou a jovem belga, de 21 anos.

Já a número dois nacional de singulares e 114 mundial da variante de pares, apesar de sublinhar ter apreciado a parceria com Costoulas, lamenta não ter conquistado o 31.º título internacional ao lado da irmã mais velha, ausente da prova por lesão abdominal.

"Acho que partilhar o campo com a minha irmã é sempre diferente, sempre muito especial por ser a minha irmã. Mas também fico bastante feliz, porque me dou muito bem com a Sofia e fico feliz por partilhar este título com ela. Certamente que eu e a Kika [Francisca] vamos jogar mais vezes juntas e quem sabe ganhar também mais títulos de pares", acrescentou.

Esta foi a terceira vez consecutiva que Matilde Jorge, de 22 anos, venceu o Oeiras CETO Open, após as vitórias em 2024 e 2025, com Francisca Jorge, quando o torneio ainda tinha a categoria ITF 100.