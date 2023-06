Matilde Rodrigues medalha de prata no muaythai em -57 kg

Rodrigues, de 19 anos, conquistou a quinta prata para Portugal na Polónia e a 11.ª medalha no geral, numa final em que foi derrotada por 30-27, sinal de que a adversária foi mais bem pontuada nos três `rounds`.

Meia hora antes, Gonçalo Noites tinha sido também prata, mas na categoria de -71 kg.

Portugal soma até agora 11 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, cinco pratas e três bronzes.

Garantida está também uma medalha para Marcos Freitas, hoje, na final do ténis de mesa, e para Miguel Frazão, com, pelo menos, o bronze assegurado na espada (esgrima).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.