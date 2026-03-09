Matosinhos vai receber Campeonato do Mundo de ténis de praia em setembro

O Campeonato do Mundo vai decorrer na Matosinhos Arena, que no ano passado acolheu o Sand Series, tido como o Grand Slam do ténis de praia, e terá “um prize-money recorde”, de 115 mil dólares (cerca de 99 mil euros), salienta a FPT, em comunicado.



“Em local ainda a definir, é certo que será no Algarve que o Sand Series regressa a Portugal, em junho, confirmou ainda a Federação Internacional de Ténis (ITF)”, lê-se na nota.



De acordo com Vasco Costa, o antigo presidente da FPT, que agora é o secretário-geral do organismo após ter atingido o limite de mandatos, “vai ser desafiante receber um Campeonato do Mundo da especialidade”.



“Tudo faremos para elevar o nível organizativo que alcançámos em 2025”, comprometeu-se.