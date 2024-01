Matt Wearn, que partiu para a regata decisiva (Medal Race) já na liderança, com oito pontos de vantagem para o norueguês Hermann Tomasgaard, não facilitou e venceu mesmo a corrida, terminando o campeonato com 24 pontos, menos 10 do que Tomasgaard, medalha de prata, e 17 face ao britânico Michael Beckett, medalha de bronze.O português Eduardo Marques, que nos Mundiais de 2023, em Haia, conquistou uma quota olímpica para Portugal nesta categoria, foi 16.º, enquanto Santiago Sampaio, que poderá disputar com o seu companheiro de seleção a vaga de Portugal em Paris2024, fechou no 69.º global.